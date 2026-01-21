伊藤英明の妻の“関西弁”、浜田雅功も苦笑いの怖さ…「平野なんですけど」 意外な大阪ネタ続々「花くじら」も
俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54 ※関西ローカル）にゲスト出演し、ダウンタウン・浜田雅功と大阪ロケを繰り広げた。
【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転 助手席に浜田雅功
浜田に大阪について聞かれると、伊藤は「しょっちゅう来てて、妻が大阪の人間なんですよ。平野なんですけど」と明かし、なじみ深いという。伊藤自身もフィギュアが好きで「日本橋はしょっちゅう行きます」と語った。
その後の道中でも「“花くじら”っていうおでん屋さんによく行くんですけど、福島にある」と、大阪人に聞き覚えのある店名が飛び出すなど、地元ネタが続々。
浜田が「奥さん、関西の人やったら関西弁でしゃべりはるの？」と向けると、伊藤は「関西弁でしゃべります。怒ったらすごい怖い。“お前なにしとんねんゴラァ！”」とドスを効かせ、浜田も苦笑いだった。
同番組は、TVerで1月24日午後1時53分まで見逃し配信。
