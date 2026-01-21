NHK°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬¹ÈÇò¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
NHK¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¡Ê75¡Ë¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÔ³Î¼Â¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¼Â¤ËÍê¤â¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¼Ô¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¹ÈÇò¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ËÆüËÜ¿Í¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ç¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤³¤³¤ÏËèÇ¯¡¢ÉÔÊÑ¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºòÇ¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÇ¯¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£Âç¤¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£