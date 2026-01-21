お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけし（51）伊達みきお（51）が21日までに更新されたタレント関根勤のYouTubeチャンネルに出演。女性スキャンダルで謹慎中にCMの仕事をゲットしたお笑いタレントを実名告白した。

今回の動画では「ある意味怖い芸能人」などのテーマで、いろいろな芸能人のさまざまな凄いエピソードやぶっ飛んだ話を3人で出し合い、盛り上がった。

その中で富澤は「怖いな、と思ったのは狩野英孝ですね」と切り出した。関根が「なんで？」と聞くと、富澤は「（狩野は）何回か“女の人の関係”（女性問題）で謹慎したりしてるんですけど、あいつ、謹慎中にCM決まったんですよ。そんなことあります？」と暴露した。

関根が驚き「後にも先にもないよ！」と言うと、伊達も「自粛期間中にコマーシャル（の仕事）が決まったんです」と続けた。関根は「なんで？」と聞いたが、サンドの2人は「分からないです」。

富澤は「男性美容系のCMが謹慎中に決まったんですよ。“お前、そんなことあんの？”って（狩野に当時言った）」と具体的に振り返った。伊達も「復帰がコマーシャルからなんですよね」と説明。関根が「すごいね。あいつもなんか憎めないね」と狩野を評すると、伊達も「かわいいんですよ。みんなから愛されてる。人気あるし。不思議です」と話した。