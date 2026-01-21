モデルの小倉ゆうかが、ショートドラマアプリ・ＢＵＭＰのドラマ「浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争」（２１日１９時配信開始）で約５年ぶりに女優業に復帰することが２１日、発表され、都内で行われた会見に出席した。

１話３分・全２１話のショートドラマの同作で、小倉は主演を務める。演じるのは、かつて「港区の大天使」と呼ばれた香川菜々。ハイスペック男性と結婚するために、なりふり構わず突き進む姿をコミカルに演じる。

小倉は２１年に所属事務所を退社し、表舞台から遠ざかった時期があったが、飲食関係の商品開発に携わっていたことを告白。「商品を作って、卸して…でも、数字、書類とか営業メールの硬い文面が苦手で…。もうやりたくないって思いました」と素直に明かした。

近々、芸能事務所に所属することも決定したという。演技レッスンを受けるようになり、今後の目標は役者として海外に進出すること。「ガールズラブは、中国やタイの作品で有名なものが出てきた。挑戦したいと思っています」と力を込めた。

気になる語学力だが、中国語は数年前から勉強を重ね「自分で言うのもあれですけど、結構しゃべれるので、もっと使える場が増えて欲しいと思っています」と自信を見せる。一方で、英語は苦戦中。「英語の教室に数回通って、数回断念しています。いずれ話せるようにならなければ、と思っています」と苦笑いで話した。

“リアル峰不二子”と称された８頭身ボディーを武器に、グラビア界を席巻していた小倉。２０年７月、レギュラー出演していた大阪・ＭＢＳラジオ「アッパレやってまーす！ 水曜日」で生放送中に「朝早く起きて夜早く寝る生活をしていて、ラジオがつらくなった。辞めさせてください」と話し、番組降板を直訴。翌月に番組卒業が決定し、共演していたタレント・ケンドーコバヤシは「彼女なりの考えや思いがあったと思います」と番組内で話していた。２１年４月、自身のインスタグラムで事務所の退社と「小倉ゆうか」への改名を発表した。