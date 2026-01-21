大槻ケンヂ「中高生の頃の自分に教えてやりたい」“隣の”小泉今日子に感激 1966年生まれが集結する豪華イベント『ROOTS66』開催
1966年（丙午）生まれのアーティストが集うスペシャルライブ『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa』の開催を前に、21日、東京・パレスサイド・ビルディングで記者会見が行われた。
【集合ショット】圧巻…！大槻ケンヂ＆小泉今日子ら花の82年組が大集合
今回が『ROOTS66』初出演となる小泉今日子に対し、過去2回の開催にも出演してきた大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）は、小泉の隣に並んでの登壇に「小泉今日子さんの隣で記者会見をする日がくるということを、中高生の頃の自分に言ってやりたい」と感無量の様子。「勢いがあることを言おうとしてスベると、古希までつらい夜を過ごすことになると思いますので、今日は“がんばります”と一言だけ言わせてください」と語り、控えめながらも笑いを誘った。
また、バンド・特撮としても活動する大槻は、同じく放送60周年を迎えサプライズ登場したウルトラマンとバルタン星人にも言及。この日はたまたまウルトラマンの靴下などを着用してきたといい、「バルタン星人の後ろ姿をしっかり見ることができてうれしい」と独特な視点で喜びを表現した。
『ROOTS66』は、1966年生まれのアーティストたちの40歳の節目となる2006年に東京と大阪で初開催され、50歳となった16年には仙台公演も実施。60歳＝還暦を迎える今年は“NEW BEGINNING”を掲げ、3月に東京と大阪で開催される。
会場となったパレスサイド・ビルディングも、出演者と同じ1966年に竣工された建物。その縁もあり、今回の会見の舞台に選ばれた。
また、同じく1966年生まれの俳優・タレントによるショートムービーの制作も発表され、川上麻衣子、今田耕司、立川談春、鈴木保奈美が出演。脚本は橋部敦子、監督は三宅喜重が務め、公演内での上映が予定されている。
『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』は、3月20日に東京ガーデンシアター、3月22日に大阪城ホールで開催。来場者全員に復刊特別号『FM STATION -ROOTS66 edition-』がプレゼントされる。
【出演者一覧】
〈ROOTS66 GREAT SINGERS〉
宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、小泉今日子（大阪公演のみ）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）、中川敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、田島貴男（Original Love）、斉藤和義、渡辺美里、スガ シカオ、ABEDON（UNICORN）、伊藤ふみお（KEMURI）、早見優（東京公演のみ）、斉藤由貴、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）
〈ROOTS66 ULTRA BAND〉
友森昭一（G）、福島忍（勝手にしやがれ）（Tb）、田中邦和（Sembello）（Sax）、塩谷哲（Pf）、阿部耕作（Ds）、坂詰克彦（怒髪天）（Ds）、沖祐市（東京スカパラダイスオーケストラ）（Key）、ナカジマノブ（人間椅子）（Ds）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO）（Ds）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）（Key）、田中和（勝手にしやがれ）（Tp）、木暮晋也（HICKSVILLE）（G）、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）（B.Sax）
＜GUEST MUSICIAN＞ tatsu（レピッシュ）※1967年生まれ
【集合ショット】圧巻…！大槻ケンヂ＆小泉今日子ら花の82年組が大集合
今回が『ROOTS66』初出演となる小泉今日子に対し、過去2回の開催にも出演してきた大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）は、小泉の隣に並んでの登壇に「小泉今日子さんの隣で記者会見をする日がくるということを、中高生の頃の自分に言ってやりたい」と感無量の様子。「勢いがあることを言おうとしてスベると、古希までつらい夜を過ごすことになると思いますので、今日は“がんばります”と一言だけ言わせてください」と語り、控えめながらも笑いを誘った。
『ROOTS66』は、1966年生まれのアーティストたちの40歳の節目となる2006年に東京と大阪で初開催され、50歳となった16年には仙台公演も実施。60歳＝還暦を迎える今年は“NEW BEGINNING”を掲げ、3月に東京と大阪で開催される。
会場となったパレスサイド・ビルディングも、出演者と同じ1966年に竣工された建物。その縁もあり、今回の会見の舞台に選ばれた。
また、同じく1966年生まれの俳優・タレントによるショートムービーの制作も発表され、川上麻衣子、今田耕司、立川談春、鈴木保奈美が出演。脚本は橋部敦子、監督は三宅喜重が務め、公演内での上映が予定されている。
『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』は、3月20日に東京ガーデンシアター、3月22日に大阪城ホールで開催。来場者全員に復刊特別号『FM STATION -ROOTS66 edition-』がプレゼントされる。
【出演者一覧】
〈ROOTS66 GREAT SINGERS〉
宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、小泉今日子（大阪公演のみ）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）、中川敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、田島貴男（Original Love）、斉藤和義、渡辺美里、スガ シカオ、ABEDON（UNICORN）、伊藤ふみお（KEMURI）、早見優（東京公演のみ）、斉藤由貴、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）
〈ROOTS66 ULTRA BAND〉
友森昭一（G）、福島忍（勝手にしやがれ）（Tb）、田中邦和（Sembello）（Sax）、塩谷哲（Pf）、阿部耕作（Ds）、坂詰克彦（怒髪天）（Ds）、沖祐市（東京スカパラダイスオーケストラ）（Key）、ナカジマノブ（人間椅子）（Ds）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO）（Ds）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）（Key）、田中和（勝手にしやがれ）（Tp）、木暮晋也（HICKSVILLE）（G）、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）（B.Sax）
＜GUEST MUSICIAN＞ tatsu（レピッシュ）※1967年生まれ