¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û±¿±Ä²ñµÄ¤Ë²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬½ÐÀÊ¡¡¡Ö»×¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¤Ë¤ªµÒ¤µ¤óÍè¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ë¤Ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤«¡×
¡¡¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û±¿±Ä²ñµÄ¤ÎÂè£±£·²óÍý»ö²ñ¡¦ÄêÎãÊó¹ð²ñ¤¬£²£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤â½é½ÐÀÊ¡£ºòÇ¯¤Î¼ý»ÙÊó¹ð¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÍè¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å¸¼¨Êª¤Ê¤ÉÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¤Ë¤ªµÒ¤µ¤óÍè¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¿Í¿ô¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤«¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ë¤Ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤«¡×¤ÈÎò»Ë´Û¸«³Ø¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤«¤éÄó¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ã¤È²¼¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¤«¡¢¥ê¥È¥ë¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»Ò¤È¤«¤â¸Æ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È¡×¤ÈÄó°Æ¡£ºå¿À¤ä¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¿¶¶½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£