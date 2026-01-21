女優で歌手の小泉今日子（59）早見優（59）が21日、都内で「ROOTS66 −NEW BEGINNING 60−supported by tabiwa」記者会見に出席した。

2人や斉藤和義（59）渡辺美里（59）スガシカオ（59）トータス松本（59）ら、丙午（ひのえうま）だった1966年（昭41）に生まれ、還暦を迎えたアーティストたちが集結し、3月20日に東京ガーデンシアター、同22日に大阪城ホールで公演する。

小泉と早見は1982年にデビュー。中森明菜（60）松本伊代（60）堀ちえみ（58）らと“花の82年組”として人気を博した。デビューから40年以上がたっても2人ともステージに立ち続け、小泉は「最近は音楽イベントで（早見と）会う機会が増えた。お互い頑張っているし、歌っている姿がかっこいいままなので、あっぱれですね」と早見の活躍ぶりに賛辞を送っていた。

早見は東京公演、小泉は大阪公演の出演となるため、ステージでの共演こそかなわなかったが、早見は「10年後に一緒に歌いましょう」と約束を交わし、小泉も「他にも同期だった友達がみんな頑張っているので、みんなで同窓会的なものはやりたいね」と笑みを浮かべた。