NHK¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢24Æü¤ËÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤ë°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¡Ê75¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3Ç¯¤Î¿Íµ¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÁí³çÅª¤Ê½ê´¶¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤ÏNHK¤¬»ëÄ°¼Ô¡¢¹ñÌ±³§¤µ¤ó¤«¤é²¿¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸ø¶¦ÊüÁ÷¤È¤·¤Æ²¿¤òÀ®¤¹¤Ù¤¤«¡¢¸¶ÅÀ¤«¤éÌä¤¤Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷Ë¡¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ä¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ëÎÉ¼Á¤ÊË¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
·ÐÈñºï¸º¤äÁÈ¿¥²þ³×¡¢¿·¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK¡¡ONE¡×Äó¶¡¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµó¤²¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¿ÊÊâ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ·òÁ´¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½¼¼Â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÁí³ç¡£¡Ö½¢Ç¤Åö»þ¡¢³°Éô¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ²¿¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢Ê¹¤Î®¤»¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢¹â¤¤»Ö¤È¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊüÁ÷¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Æ»¤Ï³«¤±¤ë¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¼¨¤·¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï°ã¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸½Éû²ñÄ¹¤Î°æ¾å¼ùÉ§»á¡Ê68¡Ë¤¬¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö°æ¾å¼¡´ü²ñÄ¹¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¿·¼¹¹ÔÉô¤Ë¤Ï¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤»ëÄ°¼Ô¡¢¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
°ðÍÕ²ñÄ¹¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë½é´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÂÎÄ´¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤â¾¯¤·»þ´Ö¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡£²ñÄ¹¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë¤«¤Ç¿ÍÀ¸¤Ëµ±¤¤ò»ý¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£