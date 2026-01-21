レイカーズが敵地8連戦を白星発進…第4Qに逆転してナゲッツを撃破、八村塁は9得点6リバウンド

1月21日（現地時間20日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のボール・アリーナでデンバー・ナゲッツと対戦した。

レイカーズにとってはアウェー8連戦の初戦。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

ニコラ・ヨキッチをはじめ、ヨナス・バランチュナスやキャメロン・ジョンソンなど主力をケガで欠く相手に対し、第1クォーターから追いかける展開。ドンチッチが1人で16得点と気を吐き、ベンチから登場した八村も4得点を挙げたものの、9点のビハインドを背負った。

第2クォーターはドリュー・ティミー、レブロンの連続得点で始まり、開始1分31秒に2点差まで肉薄。1ケタ点差で食らいつく時間帯が続いたが、残り34秒からアーロン・ゴードン、ペイトン・ワトソンに連続得点を許すと、ジャマール・マレーにブザービーターを決められた。

57－71と14点差で前半終了。ハーフタイム時点でドンチッチが23得点を挙げたほか、ティミー、レブロン、八村がそろって7得点で続いた。

第3クォーターは開始3分57秒からラレイビア、ジャクソン・ヘイズ、ドンチッチの連続得点で3点差まで追い上げることに成功。残り2分を切ってレブロンが得点を挙げ、86－88と2点差に詰め寄った。

第4クォーターは開始早々にティミーで追いつけば、決められてはゲイブ・ビンセント、八村、ヘイズ、スマートが得点を記録。さらに、開始5分18秒にドンチッチのフリースロー2本で初めてリードを奪うと、スマートのフリースロー3本、3ポイントシュート1本で8点差に広げた。

最終スコア115－107で逆転勝利。ドンチッチが38得点13リバウンド10アシスト2スティール、レブロンが19得点9リバウンド8アシスト、スマートが15得点をマークした。八村は復帰後最長となる28分15秒のプレータイムを獲得。オフェンスでは13本のフィールドゴールを放ちながら4本の成功にとどまり、9得点6リバウンド1アシスト1スティールのスタッツだった。

なお、レイカーズは23日（同22日）にロサンゼルス・クリッパーズと対戦する。

■試合結果



デンバー・ナゲッツ 107－115 ロサンゼルス・レイカーズ



DEN｜37｜34｜17｜19｜＝107



LAL｜28｜29｜29｜29｜＝115



【動画】八村塁がレブロン・ジェームズの豪快ダンクをお膳立て