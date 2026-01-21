令和８年１月２１日１４時３０分 気象庁 発表

北海道地方の向こう２週間の気温は、低い日が多いでしょう。

東北地方と東・西日本の向こう２週間の気温は、強い寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、かなり低い日もあるでしょう。１月２５日頃にかけて冬型の気圧配置が強まる時期があることから、日本海側を中心に大雪となる可能性があります。交通障害などに注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、１月２８日頃からも冬型の気圧配置が強まるため、日本海側を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。

沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、かなり低い日もありますが、１月２６日頃から３日間程度は平年並か高いでしょう。農作物の管理等に注意してください。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・２週目の予報は毎日14時30分に発表します。その後ページの内容を更新するため、内容の確認は14時45分以降にお願いいたします。1週間先までの予報は随時更新しています。

■１月２９日～２月２日の５日間平均気温

・8日先から12日先まで5日間平均した日平均気温を表示しています。

・かなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■山形は

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

