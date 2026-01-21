マンCは敵地ノルウェーで惨敗。母国凱旋となったハーランドは不発で終わった（右端）。(C)Getty Images

　現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、名将ペップ・グアルディオラ監督が率いる４位のマンチェスター・シティが、32位のボデ／グリムトと敵地ノルウェーで対戦。−９度の極寒のなか、１−３で手痛い黒星を喫した。

　３日前には宿敵マンチェスター・ユナイテッドに０−２で完敗し、いまひとつ調子が上がらないシティは、22分、24分、58分に失点。３点ビハインドを負う苦しい展開となったなか、64分に10番のラヤン・シェルキが１点を返すも、直後にロドリが立て続けにイエローカードを受けて、退場。反撃ムードがしぼみ、ノルウェー王者に今大会初白星を献上した。

　クラブ公式サイトによれば、グアルディオラ監督は「我々は巻き返さなければならない。プレミアリーグにおいて、そして今日の試合においても、2025年以降の結果は良くない」と厳しい現状を伝え、改善を誓った。

「我々は前進する。ウルブス戦とガラタサライ戦が控えている。細部に至るまで全て上手くいかない感覚があるが、それを変えようと試みなければならない」
 
　シティ在任10年を数えるスペイン人指揮官はまた、自分たちを破ったボデ／グリムトを絶賛。こう語った。

「彼らがどれほど優れたチームか理解している。過小評価などしていない。昨シーズンのヨーロッパリーグ準決勝進出は記憶に新しい。彼らは組織力に優れており、我々は少し苦戦を強いられた。本当に強かった。称賛に値する」

　低調な常勝軍団は、本来の圧倒的な強さを取り戻せるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】衝撃展開！シティが立て続けに３失点

 