「全て上手くいかない」マンC指揮官ペップが苦境を語る。相手のノルウェー王者を激賞「どれほど優れたチームか。本当に強かった」
現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、名将ペップ・グアルディオラ監督が率いる４位のマンチェスター・シティが、32位のボデ／グリムトと敵地ノルウェーで対戦。−９度の極寒のなか、１−３で手痛い黒星を喫した。
３日前には宿敵マンチェスター・ユナイテッドに０−２で完敗し、いまひとつ調子が上がらないシティは、22分、24分、58分に失点。３点ビハインドを負う苦しい展開となったなか、64分に10番のラヤン・シェルキが１点を返すも、直後にロドリが立て続けにイエローカードを受けて、退場。反撃ムードがしぼみ、ノルウェー王者に今大会初白星を献上した。
クラブ公式サイトによれば、グアルディオラ監督は「我々は巻き返さなければならない。プレミアリーグにおいて、そして今日の試合においても、2025年以降の結果は良くない」と厳しい現状を伝え、改善を誓った。
「我々は前進する。ウルブス戦とガラタサライ戦が控えている。細部に至るまで全て上手くいかない感覚があるが、それを変えようと試みなければならない」
シティ在任10年を数えるスペイン人指揮官はまた、自分たちを破ったボデ／グリムトを絶賛。こう語った。
「彼らがどれほど優れたチームか理解している。過小評価などしていない。昨シーズンのヨーロッパリーグ準決勝進出は記憶に新しい。彼らは組織力に優れており、我々は少し苦戦を強いられた。本当に強かった。称賛に値する」
低調な常勝軍団は、本来の圧倒的な強さを取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
