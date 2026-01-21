『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティスト発表！ano、ORANGE RANGE、UVERworld、SHISHAMO、CUTIE STREETら34組
『JAPAN JAM 2026』の第1弾出演アーティストと出演日が発表。併せてチケット第1次抽選先行がスタートした。
■4つのステージに音楽シーンの今が集結
『JAPAN JAM』は『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『COUNTDOWN JAPAN』を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。2025年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。
『JAPAN JAM 2026』は、2025年に続きSKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。
■『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティスト＆出演日
◇5月2日（土）
おいしくるメロンパン / ORANGE RANGE / クリープハイプ / SHISHAMO / 超ときめき♡宣伝部 / This is LAST / ハンブレッダーズ / マカロニえんぴつ / 他
◇5月3日（日・祝）
ano / UVERworld / KANA-BOON / キタニタツヤ / CLAN QUEEN / Chevon / NEE / NOMELON NOLEMON / muque / 他
◇5月4日（月・祝）
汐れいら / CUTIE STREET / コレサワ / ねぐせ。 / 乃紫 / My Hair is Bad / マルシィ / MON7A / 『ユイカ』 / 他
◇5月5日（火・祝）
[Alexandros] / サバシスター / 10-FEET / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / Paledusk / MONGOL800 / 他
■Jフェス総合プロデューサー海津亮 コメント
■イベント情報
『JAPAN JAM 2026』
05/02（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
05/03（日・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
05/04（月・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
05/05（火・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
