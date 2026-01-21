15時の日経平均は229円安の5万2761円、ファストリが67.39円押し下げ 15時の日経平均は229円安の5万2761円、ファストリが67.39円押し下げ

21日15時現在の日経平均株価は前日比229.22円（-0.43％）安の5万2761.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は339、値下がりは1215、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は67.39円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が28.88円、コナミＧ <9766>が19.05円、ＫＤＤＩ <9433>が18.05円、ベイカレント <6532>が13.97円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を36.90円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が34.60円、アドテスト <6857>が33.43円、イビデン <4062>が30.15円、東エレク <8035>が19.05円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、電気・ガス、鉱業と続く。値下がり上位には銀行、保険、証券・商品が並んでいる。



※15時0分6秒時点



株探ニュース

