¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êËÉ»ß¤Ø¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¤¬±Ñ¸ìÊ»µ¤Ê¤ÉÎÎ¼ý½ñ²þÁ±¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤¦¤ó¤¶¤ê¡×¡ÖÇÑ¶È¤µ¤»¤í¡×
2026Ç¯1·î20Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Þ¥Í¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡×¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤òÊ»µ¤·³äÁýÎÁ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ»þ¤Ë¤ÏÌÀµ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²þÁ±ºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÈ¯¹Ô¤¹¤ë»æ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î¤ß¤ÎÉ½µ¤Ç¡¢¿¼ÌëÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î³äÁýÎÁ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤¬Æñ¤·¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤ò¾è¤»¤¿ºÝ¡¢±¿Å¾¼ê¤¬³äÁýÎÁ¶â¤ò°ÍÑ¤·ÉÔÅö¤ÊÀÁµá¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤È»Ô¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÑ¸ì¤â¡Ö¥á¡¼¥¿¡¼ÎÁ¶â¡ÊMeter Fare¡Ë¡×¡ÖÄÌ¹ÔÎÁ¡ÊToll fee¡Ë¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Ô¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¥¢¥×¥ê¤äÎÎ¼ý½ñ¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÍÑµÒ¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤¬»ö¼Â¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë²áÎÁ¤ò²Ê¤¹¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¡£´û¤ËÀè·î¤«¤é¡¢¥¿¥¯¥·¡¼·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ËºÇ½ªÎÁ¶â¤ä¾è¹ß¼Ö»þ´Ö¤Ê¤É½ÅÍ×»ö¹à¤Î±Ñ¸ìÉ½µ¡¢¡¢³äÁýÎÁ¶âÅ¬ÍÑÍÌµ¤ÎÉ½µ¡¢¶ì¾ð¼õÉÕÁë¸ý¤Î°ÆÆâ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿º£¸å¡¢ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤âÍ½ÁÛÎÁ¶â¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë±¿¹ÔÎÁ¶â¤ÈÍÎÁÆ»Ï©ÄÌ¹ÔÎÁ¤ò¶èÊ¬¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯6¡Á12·î¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¶ì¾ð¿½¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤Ï487·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ»þ¤Î¶ì¾ð¿½¹ð¤ä°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÄÌÊó¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç´ÊÎ¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ô¤Ïº£¸å¤â¼þÃÎ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¾¦Çä¿Í¤ÏÅ¦È¯¤·¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÇÑ¶È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤òÇíÃ¥¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸·¤·¤¯È³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç°ìÈÖ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬K-¥¿¥¯¥·¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¡Öº£¤É¤¤Ï³°¹ñ¿Í¤â¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤éÍè¤ë¤«¤é¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤ÆÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë