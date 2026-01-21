２月１４日のバレンタインデーに向けた商戦が本格化してきた。

チョコレートの原料となるカカオ豆の価格高止まりを受け、関西の百貨店では、スイーツを拡充したり、カカオ豆を使わない「代替チョコ」を用意したりする動きが目立つ。物価高騰で節約意識を高める消費者の気持ちをつなぎ留めることはできるのか。（相間美菜子）

大丸梅田店（大阪市北区）は２１日、バレンタインの特設会場を開設した。展開する９８ブランドのうち、チョコを挟んだクッキーやカヌレなど、チョコだけでない菓子を扱うブランドを全体の３５％（前年は１８％）に倍増させた。

「カカオ豆が高騰する中、値段を抑え、品ぞろえも確保する」（売り場担当の西口修さん）狙いだが、単価は平均で前年より１割値上がりした。

来店した神戸市内の女性会社員（５５）は「毎年この時期、各百貨店を回る。年々値段が上がるのを実感するが、自分へのご褒美として、納得できるチョコを買いたい」と話した。

カカオ豆は、主要産地のガーナやコートジボワールの天候不順や病害の影響で２０２４年以降、急騰した。国際カカオ機関によると、国際指標となるロンドン先物市場価格は、一時１トンあたり１万ドル（約１５７万円）を超えた。ピークこそ過ぎたものの２５年１２月時点で５８２１ドルと、高騰前の２２年の３倍の水準だ。加えて人件費や輸送費も上昇している。

日本銀行の昨年１２月の「生活意識に関するアンケート調査」で、１年前と比べて支出が「増えた」と答えた人の割合から、「減った」と答えた割合を差し引いた支出指数が、比較可能な０６年９月以降で最大となるなど、消費者が物価高への警戒感を強めている。客離れを防ごうと、各百貨店は工夫を凝らす。

今月１７日に特設会場をオープンしたあべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）は、２００円台から１万円以上のチョコが並ぶ。粉砕したコーヒー豆などを固めてチョコのような食感に仕上げた「食べるコーヒー」や、カカオの代わりに「マカンボ」という白い豆を使ったチョコ風味の菓子などもある。

２２日に売り場を開設する高島屋大阪店（大阪市中央区）では、エンドウ豆などを原料にミルクチョコを再現した新素材「アノザＭ」を使ったスイーツを販売する。

阪急百貨店梅田本店（大阪市北区）は、粒チョコやチョコ菓子を一つから購入できる商品を用意。単価を下げて購入を促したい考えだ。

チョコレートジャーナリストの市川歩美氏は「チョコの価格が高騰している上に、義理チョコの文化も廃れつつある。単純にチョコを売る催事ではなく、チョコを使用した新たなスイーツや体験を提案する力が求められる」と指摘する。

メーカー相次ぐ値上げ

カカオを含めた原材料や物流のコストの高騰を受け、菓子メーカー各社が相次いで値上げに動いている。

総務省の発表した昨年１１月の消費者物価指数で、チョコレートは前年比２７％増だった。地球温暖化の影響で２０５０年には栽培の適地が激減する「カカオ豆２０５０年問題」を唱える研究者もいる。

明治は昨年６月出荷分から、ミルクチョコやホワイトチョコなど３１品の価格を約１０〜３６％引き上げた。ロッテは同７月出荷分から、チョコ６２品を含む菓子を４・５〜４７・２％値上げした。

森永製菓は同９〜１０月出荷分から５４品を約２〜２１％値上げ。「ミルクココア」は約１２％値上げした上、内容量を約１７％の４０グラム減らした。同社は「生産効率化や経費削減を図ってきたが、コストアップ要因は中長期にわたり継続することが予想され、自社の企業努力のみでは解決困難な状況となっている」としている。