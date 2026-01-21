松田美由紀、“新宿の伊勢丹”で人気俳優との遭遇を報告「東京ってすごいなぁ！（笑）」
俳優の松田美由紀が21日、自身のインスタグラムを更新。「さっき、新宿伊勢丹に買い物行ってたら、なんと!!」と書き出し、人気俳優との“遭遇”を報告した。
【写真】「東京ってすごいなぁ！（笑）」“伊勢丹”店内での2ショットを公開した松田美由紀＆小澤征悦
「俳優の小澤征悦さんがいました!!びっくり!!東京ってすごいなぁ！（笑）似てるなぁと思ったら本物だった、あれ？美由紀さん？って」と俳優の小澤征悦（51）と偶然会ったことを明かし、店内での2ショットをアップ。
小澤は自身のポップアップのために来店していたとみられ、「小澤さんのお父様は、指揮者で有名な小澤征爾さんですが、そのお父さんがいつも赤いパンツを履いていたらしく。二代揃って赤いパンツが好きなそうで（笑）だったら、販売しちゃおうって言うことになったらしいです！」と紹介した。
この投稿にファンからは「東京いいなぁ〜」「イケおじ」「バッタリ会えるのって凄いですよねー」などのコメントが寄せられている。
