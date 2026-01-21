［Ｇルーキーズ２０２６］

新人合同自主トレーニングで初めて屋外フリー打撃が行われた１７日。

潜在能力の一端を早速、のぞかせた。ジャイアンツタウンスタジアムのバックスクリーンを直撃する一打を含む３本の柵越えを放ち、「気持ちよかった」。憧れを抱く米大リーグ、ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジと同じ背番号９９のビブス姿で、すがすがしく笑った。

巨人の大場豊千スカウトは高校２年の藤井を初めて見て、その体格に目を奪われたという。打撃は粗削りだが、柔らかさを備えており、「遠くへ飛ばすことに関して天性を感じた」。あまりに打球が飛ぶため、野球部のグラウンドの左翼ネットの高さが１０メートルほど増設されたという逸話も残る。

１メートル８１、９６キロの体は「野球」だけで鍛え上げたもの。野球部を引退するまで、あえてウェートトレーニングはしてこなかった。「ウェートする時間があるならバットを振ったり、ノックを受けたりしたかった」。そう口にするだけあって、１日の総スイング数は大会前には素振りを含めて２０００本に達することも。夕食後に再びバットを持ち出し、夜１１時まで振り続けるのが日課だった。

プロ入り後は最先端の指導を受けながら、筋力強化に励むと心に決めている。「上のステージに行って一からじっくりと（ウェートを）やったほうがいい」と逆算して考え、綿密に自身の成長プランを描いていたという。規格外の飛距離には、まだまだ伸びる余地がありそうだ。

主砲の岡本が抜け、新たな右のスラッガーの台頭が待ち望まれる。「岡本さんは打ち損じて上がった打球もホームランになった。自分もそういう打者になりたい」。未来の大砲候補には、その系譜を託したくなる魅力があふれている。（緒方裕明）

恵まれた体格は母の手料理が源

中学で体重１００キロに達したという恵まれた体格は、「作ってくれるもの全部がおいしい」という母敦子さんの手料理が源。好物のコロッケは一度に１５個を平らげたこともあるという。弟奨馬さんも中学２年で身長１メートル８０超という大型一家だ。

◆ふじい・けんしょう＝岡山県出身。捕手から内野手に転向。高校通算３５本塁打。右投げ右打ち。背番号９９。