[パンダがくれたもの]＜下＞

木の上でくつろぐパンダが中国人観光客の視線をくぎ付けにしていた。

昨年１０月中旬、北海道岩見沢市の矢野美恵さん（８８）は、中国の四川省にある「成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地」を訪れた。上野動物園の双子のシャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）の返還期限が数か月後に迫っていた。

訪中に先立ち、北海道で開かれた日中交流イベントで寄付を集め、来場者に中国やパンダへの思いをノートにつづってもらった。＜パンダをありがとう＞＜また送ってね＞

研究基地では２６０頭ほどのパンダが飼育され、昨年６月に和歌山県白浜町から返還された４頭も含まれる。職員に寄付金とノートを手渡すと、「つながってるよ」との言葉が返ってきた。きっとまた、日本にパンダが来てくれるはずだと受け止めた。

パンダ支援の原点、満州引き揚げ時の感謝

矢野さんは、日中戦争が始まった１９３７年、北海道釧路市で生まれた。父親が満州（現中国東北部）の航空機メーカーで働くことになり、４１年から奉天（現瀋陽）に移り住んだ。

終戦後の４６年７月、一家７人は日本へ引き揚げた。港へ向かう貨物列車には、大勢の人が詰め込まれた。何人もが衰弱し、息絶えるのを目の当たりにした。

一家は引き揚げの直前、交流のあった中国人に家財道具を買い取ってもらった。その代金で食事をとり、命をつないだ。「家族全員が無事だったのは、現地の人のおかげ」。この時の感謝の思いが、その後のパンダ支援の原点にある。

「パンダが絶滅の危機に瀕（ひん）している」。矢野さんは２０００年、趣味の太極拳を通じた交流で中国を訪れた際、現地の知人から聞かされた。それから自前の使節団で毎年のように訪中し、繁殖に役立ててもらおうと、研究基地に寄付金を持参した。

矢野さんにとって１７回目となった昨年１０月の訪中から１か月後、日中関係は一気に冷え込んだ。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に、中国側が激しく反発したためだ。

「パンダ外交」対中政策への意思表示

中国にとってパンダが有力な外交手段であることは論をまたない。日中戦争が長期化していた１９４１年１２月、当時の中華民国が米国に贈った２頭が「パンダ外交」の始まりとされる。

当時の読売新聞には、＜珍獣でご機嫌とり 対米媚態（びたい）＞との記事が載った。

家永真幸・東京女子大教授（中国外交史）は「中国はパンダを『贈る』か『贈らない』かによって、相手国の対中政策について『支持』『不支持』を意思表示してきた」と話す。

７２年に初めて来日したカンカン（オス）とランラン（メス）は、まさに日中の国交正常化を記念した「贈り物」だった。

家永教授は、習近平（シージンピン）体制となった２０１２年以降、より積極的にパンダ外交を展開するようになったと指摘する。２２年４月現在で、中国は世界１８か国、２２の動物園と、パンダの繁殖に関する協定を結び、ペアを貸し出しているという。

日本には１１年のリーリー（オス）とシンシン（メス）を最後に、新たなパンダは来ていない。上野の２頭が中国に戻れば日本はパンダ不在となる。再び日本でパンダが見られる日が来るのか、先行きは見えない。

中国との関係が悪化するにつれ、新たなパンダの来日に期待する声も小さくなりつつある。

草の根の交流、今こそ

矢野さんはそうした状況に心を痛める。これまで取り組んできたのは、パンダ向けの支援に限らない。

地元の大学に通う中国人留学生を講師にした市民向け中国語講座を企画するなど、地域の日中交流に尽力してきた。中国人留学生がアルバイト先を探すのを手伝ったこともある。

そこで感じたのは、草の根の交流の重要性だ。「国と国との関係が冷え込んでも、国民同士の心が通じていれば、お互いが大切な存在でいられる。今こそ民間レベルの交流を深めるべきではないか」と訴える。

今年も再び現地に赴き、寄付金を届けるつもりだ。