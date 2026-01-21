¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼ÇÂçÊå¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ä¤Ã¤Ñ°Û¾ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼ÇÂçÊå¡Ê42¡Ë¤¬¡¢21Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡×¤Ë½Ð±é¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î°Û¾ï¤Êµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í±ÊÌî¤È¼Ç¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼Ç¤ÏÄáÉÓ¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¼«¿È¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¤¬ÄáÉÓ¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS·Ï¡ÖA Studio¡Ü¡×¤ÎÁ°Àâ¤òÄ¹¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¤È¤Ù¡¼»Õ¾¢¤¬¡£1²óÏ¢ÍíÍè¤Æ¡¢¡Ø¤Ù¡¼»Õ¾¢¤¬Ã¯¤«¼ã¼ê¤ÈÈÓ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÄáÉÓ¤È¶¦±é·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¡ÊÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤Ï¡Ë¤½¤Î»þ¤«¤Ê¡©¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î1²ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£±ÊÌî¤¬¡Ö¤½¤³¤Ç²¿¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÅ¸³«¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¼Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ä¤Ã¤Ñ°Û¾ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄáÉÓ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²¿¤Î¿Í¤Ê¤Î¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢1²óÅÅ¼Ö¤ÇÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¤Û¤ó¤Ê¤éÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤Æ¤´ÈÓ¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¡×¤È³Àº¬¤Î¤Ê¤µ¤Ë¶ÄÅ·¡£¡Ö¡ØÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬È±ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Í¤ó¡Ù¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î´¶¤¸¡×¤ÈÂç¸æ½ê¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¶Ã¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£