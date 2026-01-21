¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬à³«ËëÅê¼êÉ®Æ¬¸õÊäáÌÀ¸À¤Ë¡Ö¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÅê¼ê¤Ç¡Ê¥Á¡¼¥à¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»³ºê¤Ïºòµ¨£²£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¡õ¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£±¾¡¤òµó¤²¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡££´Ç¯Ï¢Â³¤Î£²·å¾¡Íø¤¬¤«¤«¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡Ö£±Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡ÊÀèÈ¯¡Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡£¥í¡¼¥Æ¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£±Ç¯´ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¤Î³«ËëÅê¼êÉ®Æ¬¸õÊä¤È¤·¤Æ»³ºê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê³«Ëë¤Ï¡Ë£±Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¡Ê³«Ëë¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖºÇ¸å¤Ï´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥¥ã¥ó¥×½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æº£µ¨¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£