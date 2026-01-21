中島健人、“アイドル”引き受け続ける覚悟語る「GOETHE」表紙登場
【モデルプレス＝2026/01/21】中島健人が、1月23日発売の男性向けライフスタイル誌「GOETHE」3月号の表紙に登場する。
年齢を重ね、フェーズが変わっても“アイドル”であり続けることを選んだ中島。脱皮でも回避でもない、引き受け続ける覚悟。「アイドルの枠組みを軽く超える作業量をこなしている自負はあります」という仕事観を語ったインタビュー。そこには、世界に通じる普遍性が静かに宿っている。
同号の総力特集は、「日本のハイブランド」。細部にいたるまで透徹した美意識とこだわりが生みだすジャパンブランドは、圧倒的な技術力と機能性、品質の高さが世界で広く認知されている。その“信頼”という強みに、近年ではブランド独自の革新や物語といった付加価値を持って、新しい視点からもメイド・イン・ジャパンへの注目度は上昇。そこで、今号はハイクオリティでハイクラフト、ハイセンスかつハイプライスな傑作たちを紹介していく。さらに岡山デニム紀行、推しの伝統工芸品カタログ、これぞ最高峰ブランドといえる人間国宝コラムを加えて特集する。（modelpress編集部）
◆中島健人、アイドルへの覚悟を語る
◆「日本のハイブランド」特集
