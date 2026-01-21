女優の趣里が19日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の水谷豊との2ショットを公開した。



【写真】大物俳優もデレデレ!?父の顔ですね～

「みなさま、遅くなってしまいましたが...本年もどうぞよろしくお願いいたします。」と投稿。「たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています。」と記した。



続けて「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました」と報告し、頭をくっつけて笑みを浮かべる父娘の写真を掲載。「いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です。」と振り返り、「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」とした。



フォロワーからは「今度はお母さんとの2ショットも」、「仲良し親子いいですね」、「ママ似だと思ったけどパパ似だったー」などの声が寄せられた。



趣里は水谷と元キャンディーズで歌手・伊藤蘭の長女で、NHK朝ドラ「ブギウギ」でヒロインを務めるなど活躍。昨年8月、元BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝との結婚と妊娠を発表。9月に第1子を出産していたことを公表していた。



（よろず～ニュース編集部）