ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > サッカーU23アジア杯、中国がベトナム下し決勝進出 サッカーU23アジア杯、中国がベトナム下し決勝進出 サッカーU23アジア杯、中国がベトナム下し決勝進出 2026年1月21日 14時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、試合後、記念撮影する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲） 【新華社ジッダ1月21日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-23（23歳以下）アジア・カップは20日、サウジアラビアのジッダで準決勝が行われ、中国が3-0でベトナムを下し、決勝に進んだ。２０日、ゴールを決め喜ぶ中国の彭嘯（ほう・しょう、白いユニホーム左から２人目）。 （ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、シュートを放つ中国の向余望（こう・よぼう、左端）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、ボールを奪い合う中国の向余望（こう・よぼう、右）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、アントニオ・プッチ監督を胴上げして勝利を祝う中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、勝利を喜ぶ中国の彭嘯（ほう・しょう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合後に観客の声援に応える中国のゴールキーパー李昊（り・こう、中央）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、アントニオ・プッチ監督を胴上げして勝利を祝う中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、勝利を喜ぶ中国の張璦暉（ちょう・あいき、左）と劉浩帆（りゅう・こうはん）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合に臨む中国の王博豪（おう・はくごう、右）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合後、記念撮影する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合後、記念撮影する中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、勝利を喜ぶ中国の張璦暉（ちょう・あいき、右）と李昊（り・こう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合前に記念撮影する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、アントニオ・プッチ監督を胴上げして勝利を祝う中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、アントニオ・プッチ監督を胴上げして勝利を祝う中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、ボールを奪い合う中国の王博豪（おう・はくごう、右）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合後に観客の声援に応える中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合後、アントニオ・プッチ監督（右から２人目）と共に記念撮影する中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、ドリブルして攻め込む中国の鮑盛鑫（ほう・せいきん、中央）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、試合前に国歌を斉唱する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲） リンクをコピーする みんなの感想は？