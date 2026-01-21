タレントの辻希美（38）と俳優の杉浦太陽（44）が21日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に出席した。

昨年8月に第5子が誕生し、7人家族になった2人。夫婦で取り組んでいることとして夜中のミルクタイムを挙げた杉浦は「夜中に2人で起きて。昨日もミルク作って飲ましたり…みたいな共同作業がありました」と打ち明けた。辻も「それで大変さも可愛さも共有して」と笑顔。2人で「“今は4時？6時？”みたいな…」と深夜の体力的にハードな場面を振り返りつつ、杉浦は「辛さ、大変さもあるけども、それを超える可愛さがある。それを夫婦で共有するのは大事」とうなずいた。

子育てでずっと続けていることを問われると、杉浦が「愛し合うことですかね」とサラリ。辻は「恥ずかしいよ！」とツッコみながらも「2人の関係性は変わってないと思う」と夫婦の絆を実感している様子。「パパとママが仲良くいてくれるのが、子供たちにとってもうれしいみたいで」と我が子の反応についても触れ「この間は、いい夫婦の日に長女が“（子供たちを）見ててあげるから、ご飯行ってこい”って言ってくれて」と語った。

そんな2人にとって新たに始めたいことは、家族7人での旅行だという。現在計画中と明かした辻は「7人でまだ旅行に行ったことがない。どんなふうになるのかなってちょっと半分怖さもある」と吐露した一方で「もう予約を取り始めていて、計画しているのもすごく楽しい」とにっこり。子供たちの成長を目にしたなかで「今年が最初で最後になるかもしれない旅行なのかなと思いながら、一つ一つの旅行を噛み締めていきたい。家族の時間も大事にしたいな」と自身の思いを口にした。

また、大人数での旅行やお出かけの大変さも身に染みて感じているようで、杉浦は「ちゃんとしないと『ホーム・アローン』みたいになる。“1人おらへん！”みたいな。気をつけないと」と苦笑い。辻も「1回あったよね。“誰かいない！”みたいな」と笑みをこぼしていた。

※辻希美の「辻」は一点しんにょう。