“アレン様”ことタレント・アレンが20日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。美容について明かした。

タレントの若槻千夏はアレン様の印象について「アレン様はね、思っているより真面目だと思っています」と語った。アレン様の同番組の台本を見ると「なんか台本に自分の言うこと書いてる、新人タレント！ごめんなさい自分の番組なのに今日(台本を)見てないと思う」「イメージが違うんです、私ショックで。なんなら今日ドタキャンしてほしかった」となどとも話した。

ゲストのプロフィールを見ながらトークするコーナーでは「“美”を追い求めこれまで整形に投じた費用は1億円以上」と発表されたアレン様は「リフトアップとか唇も萎んでこないように(ヒアルロン酸を)ずっと入れていますし、かなりの量3〜4本をベースで入れていて結構(費用が)かかるのと、美肌とかもこだわっているので」と回答。月の美容代については「40〜50万とかザラに使いますよ。トータルの美容でいうともっと使いますよ、エステとかもこの間も16万くらいかかった」と話した。

これに対し、若槻からは「何するの？」と驚きの声が上がり、自身は「エステというか私マッサージが大好きで、マッサージ6時間とか。最初から6時間で(予約を)押さえてもらうの。アレン様来るときは3時間・3時間で(マッサージをするスタッフが)交代するんですよ、6時間くらい部屋も押さえて20万以内に収まる」と話した。