RIIZE・ショウタロウ＆ウォンビン、対称的な美しさ放つ ブランドアンバサダー就任理由も
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）のショウタロウとウォンビンが、韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」の新ブランドアンバサダーに就任したことが21日、発表された。
【メイキングカット】楽しそう！ゴーカートに乗るショウタロウ＆ウォンビン
今回は、ショウタロウとウォンビンが持つ情熱的な自信と、アルバムごとに見せてきた独自の強い存在感がEITHER&のアイデンティティと重なり、起用が決定した。
同ブランドは、ショウタロウ＆ウォンビンをブランドアンバサダーに迎え、ビューティーノウハウを発信しながら、今後も魅力的なアイテムを届けていく。キャンペーンやプロモーションなど、さまざまな活動を通じて交流できる機会を予定している。
