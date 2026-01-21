NHKが21日、東京・渋谷の同局で定例会長会見を行い、新インターネットサービス「NHK ONE」の現状についてコメントした。

サービスは昨年10月1日にスタート。旧NHKプラスからのカウント移行は昨年末時点で255万件に達しているとし、担当の黒崎めぐみ理事は「堅調に推移している」と評価した。

「来月から始まるミラノ・コルティナ五輪では、すべての競技をライブストリーミング配信をするなど、きめ細かい情報をお伝えしていく予定です。今後も国民的関心の高いイベントや多様な放送番組を機に、まあ、これまでNHK ONEをまだご利用いただけていなかった方々にも触れていただくことで、移行、さらに新規の登録を増やしていきたい」とした。

NHK ONEアカウントへの「登録のお願い」や今後表示する「受信契約情報の登録・連携へのお願い」のメッセージを繰り返し表示し、手続きがない場合は、サービスを利用している画面の一部に一定の大きさで、閉じられないメッセージを表示する準備を進めているとした。11月中旬としていたNHK ONEアカウントと受信契約情報の登録・連携については同17日に運用開始を発表している。

「NHK ONE」はこれまでの「NHKプラス」「NHKNEWS WEB」などの同局アプリや各ホームページを集約。ニュース記事や動画、気象・災害情報、見逃し配信など、多彩なコンテンツを利用できる。利用者の環境に合わせて、スマホやパソコン、ネット対応テレビでの利用となり、WEBサイトやアプリで提供される。スマートフォンなど各端末用の旧アプリは9月末で使えなくなっており、10月以降は新たにアプリをダウンロードする必要がある。