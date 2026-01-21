甘え上手なコーギーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万4000回再生を突破し、「あざと可愛いとはこのこと」「健気すぎる」「愛おしすぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家に『小さな女の子』が遊びにやってきたら、犬が『どうしても触ってほしい』と訴えて…尊すぎる行動】

赤ちゃんとお友達になりたい！！

YouTubeチャンネル「コーギー犬ノエさん / NOEL and MONA」の投稿主さんは、『ノエル』くん、『モナ』ちゃんという2匹のコーギーと暮らしています。この日は、友達が遊びに来ることになっていたそう。一人歩きできるようになったばかりの、顔見知りの赤ちゃんも一緒です。

友達が家に着くと、モナちゃんは大喜び！！全員に挨拶をして回っていたとか。そして、最後に赤ちゃんのそばへ…。モナちゃんは、コロンと仰向けになってお腹を見せたといいます。実は、これはモナちゃんの「なでて」のアピール。小さな赤ちゃんにもなでてほしくて、必死にお腹を見せたのでした。

めげない姿が健気で愛おしい…

しかし、赤ちゃんはモナちゃんを警戒していた模様。ささっと逃げてしまったといいます。そんな赤ちゃんを走って追うモナちゃん…。とっても人懐こいモナちゃんですが、なかなか諦めない性格でもあるのだとか。

モナちゃんは、「ホラ！お腹触っていいよ！」と言わんばかりに、何度もお腹を披露したそうです。その積極的な姿勢が、赤ちゃんを少し怖がらせてしまったのかもしれません。赤ちゃんは、なかなかお腹をなでてくれませんでした。

そんな中、昼寝中だったノエルくんが起床。静かに挨拶をしたノエルくんは、モナちゃんより先になでてもらえたといいます。

可愛いアピールの結末

ちょっぴり切ない展開でも、モナちゃんはめげません。大人たちの中心を陣取り、隙あらばなでてもらっていたそうです。

途中、お腹を見せることを諦めたのか、赤ちゃんの足を舐めようとする一幕も。投稿主さんが慌てて止めると、再びお腹を出してアピールしていたといいます。

結局この日は、赤ちゃんになでてもらうことはできなかったよう。今は難しくても、いつかきっと赤ちゃんとの距離を縮められることでしょう！！

この投稿には「とにかく健気で愛おしい」「かわいい渋滞が起こってますね」「️ほっこりとした楽しい時間に癒されました」などの温かなコメントが寄せられています。

ノエルくん＆モナちゃんの可愛い姿はYouTubeチャンネル「コーギー犬ノエさん / NOEL and MONA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コーギー犬ノエさん / NOEL and MONA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。