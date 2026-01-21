動物病院へワクチン接種にやってきたわんこ。注射の針が刺さった次の瞬間、先生にまさかの行動を…！？驚いたわんこのリアクションは反響を集め、投稿は34万回再生を突破。「泣くと思いきや…」「顔覚えたからね！って言ってる(笑)」「優しいお目目」といったコメントが寄せられることとなりました。

注射を打たれたわんこは…？

TikTokアカウント「tina_moka」に投稿されたのは、イタリアングレーハウンドの女の子「ティナ」ちゃんの動物病院での一コマ。この日、ワクチン接種のため飼い主さんとともに病院を訪れたそう。

診察台の上のティナちゃんは、震えることも鳴くこともありません。飼い主さんの保定に落ち着いているのでしょう。消毒をしていよいよ注射のお時間です。針が刺さったと思った次の瞬間…目にもとまらぬスピードで振り向き、先生をキッ！と睨みつけたとか…！

これには鳴くと思っていた飼い主さんも拍子抜けしたそう。

先生をキッ！と睨みますが…可愛い♡

大きく見開いた目で先生を見つめるティナちゃん。まるで『もう！先生の顔忘れないわよ！』とでも言っているかのよう…！ティナちゃん的には睨んでいるのでしょうが、クリクリのお目目はまったく怖くありません。

スリムな体につぶらな瞳が対照的で、心の声が聞こえるほど分かりやすい行動は微笑ましい限り。注射したところを優しくトントンされると、飼い主さんに身を預けホッとする様子も。

表情豊かで人間らしいティナちゃんの行動には、思わず頬が緩んでしまいますね。お利口さんで注射を頑張ったティナちゃん、おつかれさまでした♡

こちらの投稿にはティナちゃんと同じように目を見開いてしまった人が多いようで「目力ｗｗ」「目が優しい、エライね」「クリクリお目目かわいすぎ♡」といったコメントが寄せられました。

早送り！？器用におもちゃを回すわんこ

表情豊かで優しいティナちゃんの別の一面も紹介されています。この日、ティナちゃんが格闘していたのは、手で回すとおやつが出てくるおもちゃ。あと少しだけ入っているおやつを出そうと、必死に回していたのだそう。

目を見張るのはそのスピード。早送りしているのかと思ってしまうほどの高速回転…！前足で器用に回し続けるティナちゃんですが、おやつはなかなか出てこなかったそう。むしろ回転が速すぎるからでは…？

ついにおやつが飛び出してきた…！？探しにいくところで投稿は終わっていますが、ティナちゃんの器用さと俊敏さには、思わず拍手を送ってしまいますね♡

TikTokアカウント「tina_moka」には、ティナちゃんと先輩犬モカちゃん、そして飼い主さんのにぎやかな日常が紹介されていますよ。かわいい姿にぜひ癒されてくださいね♪

