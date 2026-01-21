都市型ゲームフェス 「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」に合わせて、全く新しいゲームセンター「PARCO GAME CENTER」が期間限定オープン
パルコのゲームレーベル「PARCO GAMES」は“ゲームカルチャーを遊べる”あたらしいゲームセンターとして「PARCO GAME CENTER」をプロデュースし、期間限定で渋谷PARCOにオープンする。
全体デザインはデザイナーのKID ROSEが担当し、空間演出ディレクターの久山ドナルド宗成とのタッグで空間イメージやコンセプトを作り出した。
会場内では「PARCO GAMES」のパブリッシングタイトルなどを遊べるブースをはじめ、レトロゲーム機の展示やアーティストやゲームソフトとのコラボ商品の展開などが行われている。
会場内で取り扱われる商品には「PARCO GAME CENTER」の開催を記念した限定商品やコラボアイテムも含まれる。
また開催期間中にはゲームに関するポップアップやイベントも開催される。
開催期間は2月6日から3月2日までだ。最新情報については、PARCO GAME CENTER 特設サイト・PARCO GAMES 公式Xを確認してほしい。
（文＝リアルサウンドテック編集部）