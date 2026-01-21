パルコのゲームレーベル「PARCO GAMES」は“ゲームカルチャーを遊べる”あたらしいゲームセンターとして「PARCO GAME CENTER」をプロデュースし、期間限定で渋谷PARCOにオープンする。

【画像】会場のイメージや限定商品、出展の一覧

全体デザインはデザイナーのKID ROSEが担当し、空間演出ディレクターの久山ドナルド宗成とのタッグで空間イメージやコンセプトを作り出した。

会場内では「PARCO GAMES」のパブリッシングタイトルなどを遊べるブースをはじめ、レトロゲーム機の展示やアーティストやゲームソフトとのコラボ商品の展開などが行われている。

会場内で取り扱われる商品には「PARCO GAME CENTER」の開催を記念した限定商品やコラボアイテムも含まれる。

また開催期間中にはゲームに関するポップアップやイベントも開催される。

開催期間は2月6日から3月2日までだ。最新情報については、PARCO GAME CENTER 特設サイト・PARCO GAMES 公式Xを確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）