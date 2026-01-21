弁護士の橋下徹氏（56）が21日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に出演。議員辞職を表明したれいわ新選組・山本太郎代表（51）にエールを送った。

山本氏はが21日、自身のSNSで健康上の理由で議員を辞職し、無期限の活動休止に入ることを明かした。、

衆院選立候補のためではなく健康上の問題と告白し、「多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいる。進行させないことを最大のテーマに今生きないと命を失いかねない」とし、「議員を辞職して自分の命を守る行動に入ります」と説明した。

代表職には業務量を大幅に減らした上でとどまり、意思決定には関わっていく考えを示した。

山本氏とは過去、数々の論戦を繰り広げてきた橋下氏。「考え方、政策的な違いはありましたから、僕が民間人になってからも相当ぶつかりましたけど、山本さんが政治エネルギーを物凄い持っている人であることは間違いない」と評価した。

「山本さんの考え方を支持している人をすくい上げていったその政治運動には敬意を表します」と語り、「これからはしっかりとご自身の命を守るための療養に努めて頂きたい」と気づかっていた。