ÀéÄ»¥Î¥Ö¡ÖËÍ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¤È¥´¥ë¥Õ°¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¼ÒÄ¹¤Ë¡ÖÇ¯´Ö·ÀÌóÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï£µÇ¯¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢ËèÄ«¤ÎÎý½¬¤Ç£·£¸¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÖÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥óÅÝ¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡ÖËÍ¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¡ÊÍÑ¶ñ¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢½é¤á¤Æ°®¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¥ª¥ä¥¸¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤â¡£¡Ö¡Ê£Ã£Í¤Î¡ËÇ¯´Ö·ÀÌóÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤ª¼µ·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥íÁª¼ê¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÏÀ¸È¾²Ä¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é£·£²¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡¡½ÉÂê¤ò²¼¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤êÂ³¤±¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÏÃ¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÄÂ³¤¤Ï³Ú²°¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥´¥ë¥Õ°¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£