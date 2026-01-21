パーソルが人的資本レポート2026を公開―「社員エンゲージメント向上モデル」などを掲載
パーソルグループは1月20日、人的資本に関わる考え方や取り組みをまとめた「人的資本レポート2026」を公開した。
パーソルグループ人的資本レポート2026
同レポートは、パーソルグループの最大の財産であり価値創造の源泉である「人的資本」をテーマに、グループの事業成長を支えるさまざまな取り組みを伝えるコミュニケーションツール。
3回目となる今回は、2030年の目標である「"はたらくWell-being"創造カンパニー」実現に向けた投資内容を、定量・定性の両面から報告している。
レポートでは、人的資本投資と価値創造の関連を示す「人的資本インパクトパス」に基づくKPIの進捗に加え、新たに構築した「社員エンゲージメント向上モデル」についても掲載した。
「パーソルグループ人的資本レポート2026」より
レポートは、パーソルグループのWebサイトで公開している。
