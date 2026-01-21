フリュー、平成プリ機を再現したカプセルトイ「平成プリ ミニチュアチャーム」を発売
フリューは1月4週目より順次、プリントシール機30周年を記念して、カプセルトイ「平成プリ ミニチュアチャーム」を全国のガシャポン®自販機シリーズにて発売する。
フリュー×ガシャポン「平成プリ ミニチュアチャーム」
「平成プリ ミニチュアチャーム」では、平成を代表するプリ機が手のひらサイズのキーホルダーになって登場。撮影・落書きブースやカーテンのデザインなど、細部までリアルに再現されている。
ラインアップは、“プリクラ®”の愛称で親しまれた初代の「プリント倶楽部(セガ/アトラス)」をはじめ、平成のプリ文化を象徴する「花鳥風月(現:バンダイナムコエンターテインメント)」、革命的な写りと独自の世界観で伝説級の人気を誇った「LADY BY TOKYO(フリュー)」、「姫組(フリュー)」、「姫と小悪魔(フリュー)」、「美人-プレミアム-(フリュー)」の全6種類。いずれもボールチェーン付きで、平成プリの思い出や楽しさ・可愛さを、令和の毎日に持ち歩くことができる。
1回400円。1月第4週より順次、全国のガシャポン®自販機シリーズに登場する。
