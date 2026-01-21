「ハッピーセット」クレヨンしんちゃん＆ポムポムプリン　おもちゃ第2弾、全6種が登場【マクドナルド】

バーガーチェーン「マクドナルド」は1月23日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」で、「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」のおもちゃ第2弾（各3種）の提供を開始する。

【この記事の写真すべてを見る】ハッピーセット「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」など 画像10点はこちら

第2弾のおもちゃの提供期間は1月29日までを予定しているが、いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。

■ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」第2弾（全3種）

◆おまたせ！しんちゃんマックデリバリー

マクドナルドのクルーに扮したしんちゃんが、デリバリーバイクに乗ったおもちゃ。バイクを手で押して転がすと、しんちゃんが上下に動く仕掛けになっている。

◆ハッピーセットでゆめみるしんちゃん

ハッピーセットのボックス柄の布団で眠るしんちゃんのおもちゃ。右側のダイヤルを回すと、しんちゃんが見ている夢のイラストが切り替わる。ディスクを裏返すと、別デザインでも遊べる。

◆マクドナルドでカードパーティーだゾ！

14枚のカードを2枚ずつめくり、同じ絵柄のペアを集めて遊ぶカードゲーム。マクドナルド店舗を模したケース付き。

■ハッピーセット「ポムポムプリン」第2弾（全3種）

◆ポムポムプリン なかよしフォークスタンド

ケースを開けると、ポムポムプリンのお友だち「マフィン」と「スコーン」のフォークが入ったスタンド。

◆ポムポムプリン とけい型メモスタンド

時計モチーフのおもちゃで、針を動かして時計の読み方を学べる。帽子部分はメモスタンドになっており、メモが2枚付属する。

◆ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ

帽子部分を引き出すと定規になる仕掛け。6cmまでの目盛りが付いている（測定値は目安）。

■スマホで遊べるリズムゲームも登場

ハッピーセット「ポムポムプリン」のおもちゃ外箱にあるQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」を楽しめる。

楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」に合わせて画面をタップして遊ぶ内容で、最終ステージまでクリアすると、おもちゃごとに異なる壁紙（全6種）がもらえる。プレイ可能期間は、1月16日5時から2月22日23時59分まで。

1月30日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種の中から、いずれか1つがもらえる。なお、品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどが提供される場合がある。

「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニュー。メイン、サイド、ドリンクに加え、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）がセットになっている。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

【クレヨンしんちゃん】 (C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 【ポムポムプリン】 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387