将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と千田翔太八段（31）が現在対局中だ。盤上の激闘もさることながら、絶対王者が見せた“ワイルドな衣替え”がファンの度肝を抜いた。

【映像】ワイプに注目！スポンッとセーターを脱ぐ一部始終

藤井竜王・名人は現在六冠を保持しており、タイトル戦では和装が基本。そのため、予選などで見られるスーツ姿での対局自体が貴重だ。さらにセーター着用は冬場に限られるため、そのレア度は跳ね上がる。対局が進み、盤上の熱気が高まった午後、その瞬間は訪れた。

暑さを感じたのか、藤井竜王・名人は着用していたセーターに手を掛ける。首元を掴み、そのまま頭から一気に引き抜く豪快な脱衣スタイルを披露。「スッポン」という擬音が聞こえてきそうな勢いで、瞬く間にワイシャツ姿へと変身した。過去にも話題となったこの脱ぎ方だが、将棋界を背負う存在となった今も、そのスタイルは健在だった。

この一部始終に、中継を見守るABEMAのコメント欄は祭り状態に。「出たーーー」「暑そうだったもんね」と状況を見守る声や、あまりの勢いに「セーター伸びるぞ」「すごい脱ぎ方」「スポンって脱ぐの結構むずい」とツッコミを入れる視聴者が続出。「なかなかああいう脱ぎ方せんな」と驚く声の一方で、「なんか可愛かった」「脱ぎ方は変わってなかったｗ」と、変わらぬ素顔に安堵するファンも多かった。

盤上では神がかり的な強さを見せる一方、ふとした瞬間に覗く愛すべきキャラクター。このギャップもまた、藤井聡太という棋士の大きな魅力なのかもしれない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）