「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）

春日野部屋の竹縄親方（元関脇栃乃洋）と三保ケ関親方（元幕内栃栄）が館内でトークショーを行った。２０２３年に引退した元大関栃ノ心、現実業家のレヴァニ・ゴルガゼ氏が初優勝した際のエピソードを明かした。

栃ノ心は２０１８年初場所で初優勝。師匠の春日野親方（元関脇栃乃和歌）は、それまでも栃乃洋、栃煌山（現清見潟親方）が終盤に優勝を争うも賜杯を抱けなかったことから、当時は大がかりな準備を控えていたという。

三保ケ関親方は「いよいよ栃ノ心が優勝しそうになったとき、師匠が『優勝したらオレは何をすればいいんだ』と話されたので、できることなら抱きしめて号泣して下さい、と言いました」と明かした。

春日野親方からは「そんなのできるかよ」と返されたというが、三保ケ関親方は「でも号泣していました。最初は（両国国技館の）事務所で号泣が始まって、役員室に戻っても号泣していました」と明かした。八角理事長（元横綱北勝海）ら協会幹部もつられて泣き、春日野親方の涙の量も一層増したという。

その栃ノ心は同年夏場所後に大関に昇進。昇進伝達式の口上は「親方の教えを守り、力士の手本となるよう稽古に精進します」だった。

三保ケ関親方は「口上は彼の言いたいことを聞いて、皆でまとめました。『親方の教えを守り』という言葉は本人の意向でした」と明かした。当時は部屋で諸問題が発生しており、親方は「今、この言葉を言うと、師匠が言わせたみたいになるよ」と伝えたが、栃ノ心に「私が言いたいからです」と訴えられ、そのまま反映させたという。親方は「案の定、師匠に言わされた、と書かれましたね」と振り返っていたが、当時の春日野親方と栃ノ心の様子が、強く印象に残っているようだ。