¡¡NHK¤Î°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¡Ê75¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢4Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£²ó¤âËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀï¹ñ»þÂå¤¬¡Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊÔ½¸°Õ¿Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤âËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¼¤Ò»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËè²ó¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±£¤·µ»¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ì¤ò»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤È³Ú¤·¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡4ÆüÊüÁ÷¤Î½é²ó¤ÏÁ°ºî¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Î½é²ó12¡¦6¡ó¤ò0¡¦9¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13¡¦5¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î¹¥È¯¿Ê¡£2023Ç¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀï¹ñÂç²Ï¡¢1996Ç¯¡Ö½¨µÈ¡×°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ë¿ÃÂç²Ï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK¡¡ONE¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤â105¡¦8Ëü²ó¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê749Ëü²ó¡Ë¤ò½ü¤¡¢½é¤Î100Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Þ¤¿¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ë±ä¤ÙºÆÀ¸²ó¿ô¡ÊÊüÁ÷ÅöÆü¡Á¸«Æ¨¤·7Æü´Ö¤Î¿ôÃÍ¡Ë¡£µì¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÊUB¡Ë¡×¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖNHK¡¡ONE¡×¤Ï¡ÖºÆÀ¸²ó¿ô¡×¤¬»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£