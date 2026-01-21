歌手小泉今日子（59）が21日、都内で「ROOTS66 −NEW BEGINNING 60−supported by tabiwa」記者会見に出席した。

小泉や斉藤和義（59）渡辺美里（59）スガシカオ（59）早見優（59）トータス松本（59）ら、丙午（ひのえうま）だった1966年（昭41）に生まれ、還暦を迎えたアーティストたちが集結し、3月20日に東京ガーデンシアターで、同22日に大阪城ホールで公演する。

同イベントは2006年、2016年に続き3回目の開催で、小泉は今回が初参加。「フェスとかイベントに参加してきて、顔見知りの方もたくさんいる。同い年の人とやるので、幼いころの記憶も大体一緒だったりするので、選曲とかも楽しみです」と笑みを浮かべた。

十干の丙（ひのえ）と十二支の午（うま）はどちらも“火”の性質を持つことから、「丙午（ひのえうま）の女の子は気性が荒くなる」と流言がはびこり、66年は出生率が激減した。小泉も「子どもの時から『丙午（ひのえうま）の女の子は…』と言われ続けてきた」と明かした。そのうえで「私は気が強いです」と言い切り、笑いを誘っていた。

「ようやく今年、丙午（ひのえうま）の後輩が生まれてくるけど、時代が変わったからもう（俗言は）大丈夫なのかな？ と思っている」と、丙午（ひのえうま）生まれの“後輩”の誕生を心待ちにした。