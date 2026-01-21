「片付け」という言葉を聞くだけで嫌気がさし、気合を入れて片づけても数日後には元の景色に戻ってしまう。そんな「自己嫌悪の無限ループ」に、41年間もの間、苦しんできた女性がいます。人気芸人・パンサー尾形貴弘氏の妻であり、ブロガーとして活躍する尾形あい氏です。理想の暮らしを求めて新居を構えたものの、わずか2カ月後には階段下に荷物を詰め込み、探し物に追われる現実に直面しました。なぜ、努力をしても部屋は片付かないのか。本記事は尾形あい氏、大橋わか氏の著書『吐いちゃいそうなくらい片付けが嫌いな私でもできた“おうちルール” あなたも超ラクにキレイが保てる！』（大和出版）より、長年の「片付け概念」を根本から変え、超ズボラでも無理なくキレイを保てるようになった、驚きの転換点を探ります。［写真：石原麻里絵（fort）、岩田慶（fort）］

パンサー尾形氏の妻・あいさん「片付け前」の尾形家

「片付け」その言葉を聞いただけで嫌気がさす。助けてーー！ ほんっっっと無理！

やらなきゃいけないのはわかってるのに、気づけばプリントの山、洗濯物も山、何がどこにあるのか自分でもわからない。「よし！ 今日こそ片付けよう！」って気合を入れても、数日後にはまた同じ景色。デジャブですかこれ？（笑）

これまで何度繰り返しただろう。頭ではやらなきゃってわかってるのに、体が動かない。白目むきながら、「誰か助けてーー」って心で叫ぶ毎日。片付けができない自分が情けなくて、イライラして、自己嫌悪の無限ループ。41年間、ずっと、片付けっていう言葉だけで吐きそうになる人生だった。

なのに、私はキレイな部屋が好き。だから新しい家に引っ越して、「よし今度こそ！」って思ったのに……。数か月後には新居なのに、すでにリバウンドしはじめてました。やっぱり私ってそういう人なんですよね……。もうっ!! わけわかんない!!（笑）そんなときに出会ったのが、わか先生。初めて会った日に言われたひと言が、今でも忘れられない。

「片付けは仕組みなんです」



え、仕組み？ なにそれ？ 片付けってさ、根性とかセンスとか、私には一生無理なやつじゃなかったの？

「仕組みをつくれば、誰でも片付けられる」この言葉を聞いた瞬間、今まで一人で自己嫌悪と戦って、背負ってきた重さがスーッと消えていく感じがした。わか先生に教えてもらったのは、ただモノを減らす方法じゃないの。今まで見てきたキラキラ収納でもない!! 戻しやすい場所をつくる、動線を考える、超ズボラでも続けられる仕組み。

「失敗してもいいんですよ。方法が合わなかっただけですから」その言葉に、何度救われたかわからない。

片付けられない自分は、ダメじゃなかった。ただ、私に合う方法を知らなかっただけ。41年間、苦しみ続けた私だったけど、リバウンドしてもいいんだ。またやり直せばいいんだ！ そしてそれは本当にラクに実現できるんだ！そう思えたあの日から、私の片付け概念は変わりました。

ぜっったい私みたいな人いるよね？ わかるよね!!

引っ越し前

子ども部屋

袋から出してない服や娘の作品、とりあえずここに置いておこう、が気づいたらモノの山に。あーあせっかく可愛い子ども部屋だったのに……

娘のお洋服

娘のお洋服もどんどん増えていく〜

衣替えしても捨てられなくて積み重なる積み重なる〜（泣）

引っ越し前に手放したゴミ

新しいお家、今度こそいつもキレイなスッキリお部屋にするんだ!! そう決意してこんなにたくさん手放したはずだったのにさ。

引っ越し2か月後

段ボールの山

はい、実はまだまだある荷物を階段下に全部突っ込んで片付いた風にしてただけです。う、バレた……（笑）

パパのクローゼット

パパのクローゼットもなーーんかごちゃっとしちゃうんだよな……

収納インテリアアドバイザー・大橋わかさん：片付けが苦手な人の共通点

「ほんとーに昔から片付けが苦手なんです」

初めてお会いしたとき、あいさんは、そうおっしゃっていました。新居を建てられ、キレイなおうちをSNSで発信されている、あいさん。でも実際は、階段下にモノを詰め込み、いつも探し物に追われていました。

「丁寧に暮らしたいけど、私には無理です……」あいさんのようにおっしゃられる方は、決して少なくありません。「捨てられない」「片付けてもすぐに散らかる」「やる気が出ない」――その理由は、実は“性格”ではなく、“仕組み”の問題なのです。片付けができないのは、意志が弱いからでもセンスがないからでもありません。ただ「今までのやり方が合っていなかった」だけ。

自分に合った方法が見つかれば、頑張らなくても自然とうまくいくようになります。「苦手な私でもできた」「本当に片付けがラクになった」と変わった、多くの方に共通しているのは、「こうしなきゃ」を手放すほど、片付けを続けやすくなっていることです。

「見た目を整えるより、続けられること」「努力ではなく自然に戻る仕組み」――そんなちょっとしたルールが、片付けを格段にラクにしてくれます。

片付け後、モデルルームのようになった新居

