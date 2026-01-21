日本で製造した「輸入車」として復活販売へ

ホンダのタイ法人（ホンダオートモービル・タイランド）は2025年11月11日（現地時間）、日本から正規輸入する「ステップワゴン e：HEV」の予約受付を開始したと発表しました。



ステップワゴンは、タイでは13年ぶりの復活となります。

ステップワゴンは、ホンダを代表するミドルサイズのミニバンです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「ステップワゴン」です！ 画像で見る（55枚）

1996年に登場した初代モデルは「家族みんなが自由に楽しめる」というコンセプトで開発され、オデッセイから数えて第3弾となる乗用車専用設計の「クリエイティブ・ムーバー」のミニバンとして大きなヒットを記録しています。

現行の6代目モデルは2022年5月に発売。ボクシーなスタイルはそのままにシンプルでクリーンなデザインへと一新したほか、2モーターハイブリッド「e：HEV」の設定による俊敏な走り、最新の先進運転支援パッケージ「ホンダセンシング」の採用による高い安全性を実現。

また現行型において際立つ特徴としては、ホンダが日本国内で販売しているモデルの中で最大の室内空間を実現している点にあります。

乗員がどの座席からも広がりを感じられる視界設計や、車酔いを軽減する水平基調のインテリアデザインが採用されています。

また、2列目シートの広範囲なスライド機能や、3列目シートを床下に収納できる「マジックシート」システムなど、多様なシートアレンジが魅力となっています。

また、ラインナップは人気のエアロタイプ「スパーダ」はそのままですが、標準モデルをなくし、「エアー」という名称としてシンプル＆モダンを追求した仕様としました。

現在、ステップワゴンは日本と同じ左側通行の香港やマカオへ正規に輸出されており、東南アジアの左側通行国では日本から輸出された並行輸入車としても幅広く流通しています。

今回タイ市場に正式投入されるのはe：HEVのスパーダグレードです。2リッターエンジンと2モーターハイブリッドシステムのe：HEVを組み合わせ、パワフルな走行性能と優れた燃費性能を両立させています。

室内には、合成皮革素材プライムスムースと撥水・撥油機能を持つファブテックを使用したシートが採用され、高い質感と手触りのよさを実現。

2列目にはオットマン付きのキャプテンシートを設置しており、日本仕様と同様の快適性を重視した高級装備が標準で装備されています。

このほか、両側電動スライドドアと電動開閉式のテールゲート、前席左右と後席で独立温度調整が可能なトリプルゾーンオートエアコン（プラズマクラスター機能付き）、エレクトリックギアセレクターなど、日本で販売されている上級グレードと同等の仕様になっています。

運転席には10.2インチのTFTデジタルメーターが装備され、安全面ではホンダセンシングや、コーナリング時の視界をサポートするアクティブコーナリングライトも搭載されています。

タイでの正式な発売日に関する詳細情報については後日発表される予定で、価格は170万バーツ（約866万円）台の設定です。

タイにおいてはホンダのシェアは高く、日本国内で展開されていないモデルも多く存在するほか、二輪部門においてはかなりのシェアを獲得しています。

今回のタイ市場でのステップワゴン復活は、現地のホンダユーザーやファミリー層からの要望に応える形となります。

日本製の高い品質水準と豊富な装備内容、そしてハイブリッドシステムによる環境性能の高さは、タイのミニバン市場においても強い競争力を持つといえます。

ただし、タイにおいては輸入車は非常に高価に設定されることがあり、現地での受注状況などが気になるところです。