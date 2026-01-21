お店の前でリードにつながれ飼い主を待つ犬の姿、どう感じますか。



日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の調査によると、お店の前でリードにつながれた犬に対して、約半数の人が「許容できる」と回答しています。ただし、許容には条件があり、「短時間にとどめる」「吠えないならOK」など、周囲への配慮を重視する意見が目立ちました。



「ママスタ」を運営する株式会社インタースペースが、子どもがいる人と妊娠中の女性1037人を対象に、2025年9月にインターネットで実施したものです。



「お店の近くに犬をつないで買い物する人を許せる」との質問に、「許せる」は52.8％と、半数を超えました。「許せない」は29.3％、「その他」は18.2％で、何らかの不安を感じる人も3割程度います。



「条件付き」で許すママの本音

「犬をつないで買い物」を認める人が多数派ではあるものの、一定のマナーを守るのが前提です。どのような条件で認められるかについては、次の意見が寄せられました。



▽短時間ならOK



「すぐに戻るならいいと思う。緊急時のこともあるだろうから」

「少しの買い物とか短時間ならいいんじゃない？」

「店舗内に連れて入れないのだから」



容認派で多かったのが「短時間ならOK」といった意見です。仕方がない状況もあるのではないかと、一定の理解を示す声が目立ちました。



▽マナーを守ればOK

「車の通りが少ない場所なら大丈夫」

「おとなしい犬ならOK」

「吠えない犬はいいけど、吠える犬は怖いのでどちらとも言えない」



「吠えない」など犬の性格や、「車が少ない場所なら」といった場所や時間帯をあげる人もいます。また、「人の犬には興味がない」といった、無関心な意見も一定数見られました。



▽OKできない人の本音

一方で、店の前で犬を待たせている状況に不安を感じる人もいます。



「万が一誰かに噛みついたり、逃げたりしたらどうするの？」

「犬が嫌いだから入口近くに犬がいたら、その店に入れない」

「子どもが通って噛まれたら困るし、犬を撫でたがるのも不安」

「悪い人に盗まれたらどうするの？」



飼い主にとっては大人しい犬でも、第三者に危険が及ぶ可能性が「100％ない」とは言い切れません。さらに、子どもへの安全面だけでなく、待たされている犬を心配する声もありました。



今回の調査では「認める派」が過半数を超えたものの、その多くは条件付きです。詳しく聞いてみると、「本当は不安」といった声も少なからずありました。



調査を行った同社は「飼い主にとっては散歩と買い物を同時にできるちょっとした工夫であっても、周囲の人にとっては心理的負担となる場合がある」としています。さらに、「飼い主は利便性だけでなく、第三者への配慮や犬の安全をあらためて考える必要がある」とコメントしています。



【出典】株式会社インタースペース