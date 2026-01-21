千鳥・ノブ、ダイアン・津田の“代わり”に来たゴルフ相手に驚き「こんな出会いない」
お笑いコンビ・千鳥のノブ（46）が21日、都内で行われた『ブリヂストン ゴルフボール TOUR B X/XS 新商品発表会』に登場。ダイアン・津田篤宏と予定していたゴルフで、津田の“代わり”に来たプロゴルファーに驚いたことを明かした。
【動画】千鳥・ノブ、ダイアン・津田の“代わり”に来たゴルフ相手に驚き
ゴルフは「しっかり始めて5年」というノブ。ベストスコアは78で、企画でプロゴルファーに勝利したこともあるという。ゴルフを通して「色んな素敵な人と会えた。世界が2倍、3倍に広がった」と話した。
1年前には、津田とコーチとゴルフの約束をした際、津田が前日に仕事が入って参加できなくなったことがあったという。コーチが「誰か呼んでおきますね」と津田の“代役”を呼んだそう。
翌日、そのゴルフに来たのはプロゴルファーの宮里藍。「ずっと藍さんのプレーしか目に入らなくて、緊張してスコアが110くらいやった」とおどけた。続けて「ゴルフをしていないとあり得ない出会いだった。これからも続けていきたい」と愛を語った。
