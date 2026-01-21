元モーニング娘。で５児の母の辻希美（３８）と、夫で俳優・杉浦太陽（４４）が２１日、都内でキッコーマンの「豆乳キッズ」新商品発表会に登壇した。辻は昨年８月に第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産していた。

７人家族になって初の年末年始について、辻は「バタバタ」と振り返り、杉浦も「まあにぎやかだったね」と笑った。辻は「ずっとキッチンに立ってました。（おせちを）ずっと作っていて。でもカウントダウンはみんなでジャンプした。手をつないで」と笑顔で明かした。

育児について、杉浦は「夜中のミルクタイムに２人で起きて、共同作業（をしている）」と明かし、辻も「大変さもかわいさも共有している」とうなずいた。子育ての話題の中、司会から「必ず続けていること」を聞かれると、杉浦は「愛し合うことですかね」とニヤリ。辻は「子育てにおいて！恥ずかしいよ！」と照れながらツッコみつつ、「２人の関係性は変わっていない。でも（結婚から）１８年、１９年たった中でも多分仲はいいほう」と笑顔だった。

キッコーマンからは新商品「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」が３月２３日に発売される。