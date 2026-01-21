俳優の杉浦太陽、妻でタレントの辻希美が２１日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に登壇した。

夫婦そろっての登場は今年初めてで、２人は大豆カラーの衣装で登場。昨年８月に第５子が生まれ、７人の大家族に。新たに始めたいこととして７人全員での旅行を挙げ、現在計画中だと明かすも「（２人が）ちゃんとしないとホームアローンみたいになるからな。『一人いない！』みたいな」とおどけ、会場の笑いを誘った。

同社初となる子ども向け豆乳「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」の発売イベント。ポケットモンスターのピカチュウがパッケージキャラクターに採用されている新商品を見た杉浦は「子どもウケ抜群ですよね。子どもたちに『飲んでみ』って言いやすい」と魅力を語ると、辻も「パッケージがかわいすぎる。手に取りやすいサイズ感（１６０ミリ）なので素敵」と共感した。

ミルクの風味がする新商品を試飲した杉浦は「豆乳なんですけど、子どもたちも飲みやすくなっている。豆乳初心者にめっちゃいいですね！お子さんに限らず、色んな方に飲んで『豆乳ってこんなにおいしいんだ』って思ってもらえる」と絶賛した。