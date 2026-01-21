広島の床田寛樹投手が２１日、“打者・床田”の目線で投球バランスの改善に取り組む考えを明かした。マツダ室内で自主トレを公開。昨季までの投球について「結局ツーシーム頼り。打者も『どうせツーシーム』と思っている」と、自己分析する。「僕が自分と対戦するなら絶対ツーシームを待つ。それをなくしたい。“勝負どころの変化”を」。昨季は自己最多で投手ではリーグ１位の１４安打の打撃力を投球に生かす。

９勝（１２敗）に終わった昨季、勝負どころの９月に入ってから４戦４敗で３年連続の２ケタ勝利を逃した。「（直球の）平均球速とかは変わらなかったと思う」と、球種の偏りが失速の一因になったと考える。「今ある球種を磨きながら、選択肢をいっぱい増やせれば」と、オフは球威アップを含めて精度向上に取り組んでいる。

一昨年（２４年）も９月以降は未勝利に終わった。「自分で勝手にメンタルブレイクしてボコられた」と、終盤の勝負弱さを反省する。「５年目（２１年）ぐらいに真っすぐの感覚をつかんで２軍から上がったときに『３回でバテていいや』と思って投げたら、結構イニング投げられた。そういうのもありかなと思っている」と、思考にも変化を加えようとしている。

今季は節目の１０年目だ。「最低２ケタ」と、掲げる。いまだ無冠の左腕だが「それこそここ何年かは、８月ぐらいまで勝ち星１位、防御率１位とかにいるけど、結局９月で５位、６位とかに落ちちゃう。そこを耐えられれば、ワンチャンあるんじゃないか」と、初タイトルにも意欲を示す。２３、２４年の自己最多１１勝を大幅に更新し、チームを２年連続Ｂクラスからの逆襲へと導く。