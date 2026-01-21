1人分189kcalで満腹！節約も叶う『わかめとちくわの卵炒め』ダイエットレシピ
買い物に行けない日や、出費を少し抑えたい日の食卓におすすめのレシピ。
卵とちくわでたんぱく質を補い、わかめでミネラルもプラス。しょうがをきかせたさっぱり感が後を引きます。満足感はあるのに1人分189kcalと低カロリーなので、ダイエットにも◎です。
『わかめとちくわの卵炒め』のレシピ
材料（2人分）
卵……2個
塩蔵わかめ……25g
ちくわ……4本
しょうがのせん切り……1かけ分
削り節……3g
〈A〉
砂糖……小さじ1/2
塩……小さじ1/4
ごま油……小さじ2（炒め用）、少々（追加用）
塩……小さじ1/4
しょうゆ……小さじ1
作り方
（1）下ごしらえをする
熱湯を沸かしておく。わかめは水洗いし、たっぷりの水に10分ほどつけてもどし、ざるに上げる。熱湯を回しかけ、粗熱が取れたら食べやすい大きさに切る。ちくわは幅1cmの斜め切りにする。ボールに卵を割りほぐし、〈A〉を加えてよく混ぜる。
（2）卵を炒めて取り出す
フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、（1）の卵液を入れて大きく混ぜ、半熟状になったらいったん取り出す。
（3）具材を炒めて仕上げる
続けてフライパンにごま油少々をたし、しょうがを入れてさっと炒める。わかめ、ちくわを加え、油が回るまで炒める。塩、しょうゆで調味し、（2）の卵を戻し入れてさっと炒め合わせる。器に盛り、削り節をふる。
「今日は肉はちょっと重いかも……」という日にもぴったり。ヘルシーおかずが、年末年始で疲れた胃をやさしく癒やします。