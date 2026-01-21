

「JAPAN JAM 2026」キービジュアル

５月２日から５日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催される『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティストが1月21日に発表された。また、あわせてチケット第1次抽選先行受付がスタートした。

【写真】「JAPAN JAM 2026」第１弾出演者一覧

JAPAN JAMは「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」、「COUNTDOWN JAPAN」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。昨年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。昨年に続き、SKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。■ 5月2日（土）おいしくるメロンパンORANGE RANGEクリープハイプSHISHAMO超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）This is LASTハンブレッダーズマカロニえんぴつ■ 5月3日（日・祝）anoUVERworldKANA-BOONキタニタツヤCLAN QUEENChevonNEENOMELON NOLEMONmuque■ 5月4日（月・祝）汐れいらCUTIE STREETコレサワねぐせ。乃紫My Hair is BadマルシィMON7A『ユイカ』■ 5月5日（火・祝）[Alexandros]サバシスター10-FEETFear, and Loathing in Las Vegas04 Limited SazabysBLUE ENCOUNTPaleduskMONGOL800...and more!!

フェス総合プロデューサー 海津亮メッセージ

JAPAN JAM 2026の第1弾出演アーティストを発表しました。

春風の下、4つのステージに音楽シーンの今が集結する快適フェスを、今回も多くの皆さんに体験してもらいたいです。

JAPAN JAM 2026、第1弾出演アーティストの発表です。

つい三週間前、幕張メッセのCDJで歓喜の年越しを行ったばかりのJフェスですが、明けた2026年、我々はここから始動します。いち早く出演を決めてくれたアーティストの皆さん、ありがとうございます。

JAPAN JAMは春夏冬と年3回開催されるJフェスの中で、最もロケーションと環境が良い快適なフェスとして知られています。ゴールデンウィークの気候と日差しの心地良さは、近年参加してくれた皆さんはよくご存知かと思います。

また参加経験が無くても、新緑の芝生を背景に思い切り音楽を楽しむ、JAPAN JAMならではの幸福な空気感を、SNSを通して感じてもらえているのではないでしょうか。今は冬真っ盛りですが、この第1弾発表を皮切りにして、今後順次情報を解禁していくうちにあっという間に春は近づいていきます。2026年のフェス初め、JAPAN JAM 2026。ぜひご期待ください。

なお、このJAPAN JAM 2026でもチケット代を一日券で1,000円値上げして14,000円とさせてください。昨年の夏冬に引き続きとなりますが、理由はRIJF2025の際に説明したのと同様、昨今の物価高によるあらゆる原価の上昇に対応するためです。皆さんに評価いただいている快適な運営、あえて自分で言ってしまいますがJフェスクオリティ、これをキープしてより発展させるための苦渋の決断になります。その分今年も絶対に快適なフェス空間作りを目指します。社会情勢が見通せずたった今は正確なことは言えませんが、夏冬春、しばらくはこの一年で上げたチケット代を継続していきたいと思っています。理解していただけると嬉しいです。

JAPAN JAM 2026、本日より第1次抽選先行受付を開始いたします。

イベント情報

日程：2026年5月2日(土)・3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）開場 9:00／開演 11:30／終演 20:35（各日とも予定）※雨天決行（荒天の場合は中止）