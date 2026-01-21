アジア株 欧米緊張緩和に期待、トランプ氏が態度軟化を示唆 上海株堅調 アジア株 欧米緊張緩和に期待、トランプ氏が態度軟化を示唆 上海株堅調

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 欧米緊張緩和に期待、トランプ氏が態度軟化を示唆 上海株堅調



東京時間14:07現在

香港ハンセン指数 26469.42（-18.09 -0.07%）

中国上海総合指数 4126.38（+12.41 +0.32%）

台湾加権指数 31278.98（-481.01 -1.51%）

韓国総合株価指数 4884.88（-0.87 -0.02%）

豪ＡＳＸ２００指数 8782.20（-33.66 -0.38%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81802.25（-378.22 -0.46%）



アジア株はまちまち。



グリーンランド巡り欧米対立が激化しているが、トランプ米大統領は米株下落を恐れているため「TACOトレード」になると市場は見ている。



トランプ米大統領はグリーンランド問題を巡り「ダボスでの数日間で何らかの解決策を見つけられるだろう、欧州と何らかの合意が得られるだろう」と語った。前日に米株と米債が大幅下落したことを受け態度を軟化させる可能性がある。時間外で米株は上げ幅を拡大、利回りは低下幅を拡大（債券上昇）、ドル指数低下幅縮小と、米国資産に買いが戻っている。ただ、何についての合意かは不明。フランスは今回は対米強硬姿勢を示しており、欧米緊張が緩和するかは微妙だ。



上海株は小幅高。米中協議進展への期待のほか、米国と欧州の分裂が中国市場に恩恵をもたらすとの見方が広がっている。香港株は下落も下値は限定的。



フランスなど欧州諸国が対米強硬姿勢を示しているほか、カナダ英国もトランプ氏を非難しており、欧州・NATO諸国と米国の対立激化が予想される。ここぞとばかりに中国副首相はダボス会議で、中国を自由貿易・多国間主義の擁護者と位置づけ、中国は他国にとってライバルではなく商業上のパートナーだと各国に呼び掛けた。



グリア米通商代表部（USTR）代表は、トランプ米大統領の4月中国訪問を前に新たな米中貿易交渉の可能性を示唆。技術競争や中国によるレアアース供給など極めてデリケートな問題を乗り切る可能性があるとしている。



韓国では米韓関係悪化が懸念されている。



ウォン安進行を受け韓国政府は約束した今年最大200億ドルの対米投資の履行を延期する方針。為替相場が安定するまで待つとしているが、約束を守らなければトランプ氏は怒るだろう。



きょう、韓国大統領が介入示唆したことを受け韓国ウォンは対ドルで一時0.6%急騰したが、その後は伸び悩んでいる。

外部サイト