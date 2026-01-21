東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標のは発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
おそらく欧州とは何らかの解決策を見つけ合意が得られるだろう
おそらくダボスでの今後数日間で何らかの解決策を見つけられるだろう
【ユーロ圏】
ラガルドECB総裁
不確実性が戻ってきた、以前にも見たことのある映画だ
トランプ氏のグリーンランド発言により欧州と米国の信頼関係が損なわれている
欧米貿易関係は非常に深い、危険にさらすことは良きビジネス政策に繋がらない
【米中関係】
グリア米通商代表部（USTR）代表
トランプ氏の4月中国訪問を前に米中貿易協議について何らかの合意を試みる
レアアースの中国による供給など極めてデリケートな問題を乗り切る可能性
【中国】
中国副首相
中国は自由貿易・多国間主義の擁護者だ
中国の発展は世界経済にとって脅威ではなく機会をもたらすの
中国は世界の工場であるだけでなく世界の市場にもなりたいと考えている
【韓国】
韓国大統領
ウォン安を懸念、為替市場安定化に向けた取り組みを継続する
1-2カ月でウォンは対ドルで1400前後になると予想している
韓国政府はウォン安進行を受け200億ドルの対米投資を延期する方針
現在の為替相場が安定するまで待たなければならないと関係者
※経済指標
特に目立った経済指標のは発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
おそらく欧州とは何らかの解決策を見つけ合意が得られるだろう
おそらくダボスでの今後数日間で何らかの解決策を見つけられるだろう
【ユーロ圏】
ラガルドECB総裁
不確実性が戻ってきた、以前にも見たことのある映画だ
トランプ氏のグリーンランド発言により欧州と米国の信頼関係が損なわれている
欧米貿易関係は非常に深い、危険にさらすことは良きビジネス政策に繋がらない
【米中関係】
グリア米通商代表部（USTR）代表
トランプ氏の4月中国訪問を前に米中貿易協議について何らかの合意を試みる
レアアースの中国による供給など極めてデリケートな問題を乗り切る可能性
【中国】
中国副首相
中国は自由貿易・多国間主義の擁護者だ
中国の発展は世界経済にとって脅威ではなく機会をもたらすの
中国は世界の工場であるだけでなく世界の市場にもなりたいと考えている
【韓国】
韓国大統領
ウォン安を懸念、為替市場安定化に向けた取り組みを継続する
1-2カ月でウォンは対ドルで1400前後になると予想している
韓国政府はウォン安進行を受け200億ドルの対米投資を延期する方針
現在の為替相場が安定するまで待たなければならないと関係者